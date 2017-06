Reimerswaal alerter op overlast bij afvalcontainers

De meeste ondervraagden zijn positief over de ondergrondse afvalcontainers waarmee de gemeente Reimerswaal op elf locaties experimenteert. Dat staat in een enquête die Reimerswaal hield onder omwonenden.

De antwoorden leidden tot aanbevelingen voor de gemeente. Zo worden de containers vaker geleegd en ziet ze er strenger op toe dat dit tijdig gebeurt om overlast te voorkomen.

Als proef heeft Reimerswaal de bovengrondse containers op drie plaatsen vervangen door ondergrondse. Het gaat om twee containers bij de Aalbessestraat/Dorpsstraat in Krabbendijke, Veerweg in Hansweert en Azalealaan in Yerseke.

Daarnaast zijn er ondergrondse containers geplaatst in nieuwe situaties bij het Moerplein, de Korringaweg en jachthaven in Yerseke, Mauritsstraat in Waarde, Burgemeester Elenbaasstraat in Kruiningen, Maartenbroersweg in Hansweert en Vliedbergstraat in Rilland.

Mooier

Uit de enquête blijkt volgens Reimerswaal dat de gebruikers "overwegend positief" zijn over de invoering en het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers. "De meesten vinden vergeleken met bovengrondse afvalinzameling het straatbeeld mooier en ervaren minder stankoverlast", staat in een gemeentelijke nota.

"Respectievelijk 80 en 82 procent vindt dat de container niet te ver weg staat en makkelijk te bereiken is. Wel heeft men er soms last van dat de container vol is, de container een storing heeft of er afval naast de container staat."

Daarom is dit een aandachtspunt voor de gemeente. Ze schrijft dat de containers inmiddels vaker geleegd worden. "Het aantal vol-meldingen is gedaald."

Een gemeentewoordvoerder legt uit dat de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) een melding krijgt wanneer een container bijna vol is. Daarop maakt de dienst haar planning.

"Aandacht is nodig voor de hoeveelheid storingsmeldingen bij het gebruik van de containers door Ter Weel in Rilland", aldus de woordvoerder. "Het moet voor bewoners van de wooncomplexen aan de Vliedbergstraat en Oostkilhoek mogelijk zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week restafval in de containers te storten."

Illegaal

De gemeente wil op termijn alle bovengrondse afvalcontainers vervangen door ondergrondse. Wanneer deze operatie klaar is, is nog niet bekend. Reimerswaal stippelt hiervoor nog het beleid uit. Omwonenden kunnen meedenken over de locaties voor de nieuwe ondergrondse inzamelpunten.

"Prioriteit ligt bij het vervangen van de bovengrondse verzamelcontainers die toegankelijk zijn voor niet-aangewezen gebruikers. Doornaast moet er soms meerdere keren per week afval worden ingezameld." Dat kost Reimerswaal meer geld.

"Bovendien veroorzaakt het veel overlast voor de bewoners die wel gebruik van de verzamelcontainer mogen maken, omdat de container te snel vol zit door illegale stort."