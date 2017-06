Aldi mag niet verhuizen naar Goese Poort

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes beslist.

De discounter had een verzoek ingediend om te mogen verkassen van het Molenplein naar de Goese Poort. "De belangrijkste reden dat we het verzoek afwijzen is dat het niet past in onze detailhandelsvisie", zegt wethouder Derk Alssema van de gemeente Goes.

Krimp

Een van de belangrijke punten in dat document is dat het winkelgebied moet blijven zoals het nu is. "Behoud de structuur en krimp in waar mogelijk, is de boodschap", vat Alssema hem samen.

Ruimte voor nieuwe detailhandel buiten het kernwinkelgebied is er niet meer.