Derk Alssema benoemd tot Bevelands pleegzorgambassadeur

Samen met burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst en Albert Vader, wethouder in Vlissingen, gaat Alssema voor zorgorganisatie Juvent het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders onder de aandacht brengen.

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Zeeland telt zo’n vijfhonderd pleeggezinnen.

Alssema deelt de mening van Juvent dat een pleeggezin het beste alternatief is voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien.

Praktijk

"Je ziet dat de opvang in instellingen steeds meer wordt afgebouwd en dat de algehele opvatting is dat een kind het beste kan opgroeien in een gezinssituatie. Dit is een bewuste sturing, maar betekent ook dat er meer pleegouders nodig zijn.”



Als ambassadeur praat Alssema met pleegouders. “Zo kom ik meer te weten over hoe pleegzorg werkt in de praktijk en kan ik mijn waardering voor hen uitspreken."

Droom

De nieuwe ambassadeur vindt het behouden van de bestaande pleeggezinnen net zo belangrijk als het vinden van nieuwe.

"Er is geen betere zorg voor een kind dan de warmte van een gezin. Ik ken ook van dichtbij een pleeggezin en het is fantastisch om te zien hoeveel dat doet bij een kind. Mijn droom is dat elk gezin in zo’n situatie opgevangen kan worden. We moeten hiervoor alles op alles zetten."

Het mooie is dat je geen opleiding of bergen ervaring nodig hebt om pleegouder te worden, aldus Alssema.

"Je moet er uiteraard wel goed over nadenken. De voldoening die het pleegouderschap geeft en de liefde die je krijgt van een pleegkind is heel mooi. Bovendien sta je er als pleegouder niet alleen voor; er is goede ondersteuning vanuit onder andere Juvent en Pleegouder Support Zeeland."