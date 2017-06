Twaalf Zeeuwen naar landelijke finale Kunstbende

Zij zijn in april gekozen door een jury tijdens een regionale voorronde in Terneuzen.

De Zeeuwen komen uit in acht categorieën, te weten theater: theatergroep Zurøck (Wybe de Haan uit Oost-Souburg, Sylvan Konings uit Koudekerke, Flore van Sparretak uit Middelburg, Anne van Helteren uit Middelburg, Jochem van Rabenswaaij uit Middelburg), taal: Levy Geernaert uit Vlissingen, film: Levy Geernaert en Steijn van den Berge uit Vlissingen, fashion: Ylana Kramer uit Kamperland, dans: David Janse uit Kloosterzande, DJ: Ticho Roelands uit Hulst en expo: Nika Scheepers uit Koewacht.

Lowlands

De winnaars van de landelijke finale mogen optreden op de What’s Happening-area op Lowlands.

Daarna gaan ze een individueel ontwikkelingstraject in met een persoonlijke coach en bereiden zich voor op een optreden op een podium (of in een museum) met landelijk bereik. Er doen in totaal 90 acts mee aan Kunstbende in Amsterdam.