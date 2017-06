Bedrijf wil hotel Westerschelde verhuren aan arbeidsmigranten

In het voormalige Hotel Westerschelde hebben eerder arbeidsmigranten gewoond, maar het staat sinds begin dit jaar leeg.

Het is verkocht aan De Jager Detachering. Het bedrijf gaat het opknappen, in de originele woning en in de aanbouw twintig kamers verdeeld over twee verdiepingen maken en deze vervolgens verhuren aan arbeidsmigranten. In totaal moet het onderdak gaan bieden aan maximaal 40 arbeiders uit het buitenland.

Over de oude huurbaas waren veel klachten. Onder zijn hoede verpauperde het hoekpand zienderogen. "Het zag er op een gegeven moment niet meer uit. We kregen daarover op een gegeven moment ook vragen van inwoners. Zij waren bezorgd over de manier waarop de mensen daar moesten leven. We hebben nu al een aantal goede gesprekken gehad met De Jager Detachering. Als zij deze locatie opknappen zal dat een opsteker zijn voor Hoedekenskerke", zegt wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele.

Klooster

Het bedrijf beheert ook het voormalige klooster in Rilland. Daar wonen tientallen arbeidsmigranten zonder dat het overlast veroorzaakt in de omgeving. "We zijn daar met mensen van de gemeente en dorpsraad in Hoedekenskerke gaan kijken om te kijken hoe het daar gaat en hoe de mensen daar leven. Zo hebben we een goede indruk gekregen."

Hij verwacht dat De Jager Detachering snel aan de slag wil in Hoedekenskerke. Wanneer de eerste bewoners in het nieuwe pand trekken durft hij echter nog niet te zeggen.