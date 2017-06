Fennema spreekt in Kortgene over populisme

De 11e editie vindt plaats op vrijdag 22 september.

Hij houdt een speech over populisme. De volledige titel luidt 'Het populisme op lokaal niveau: participatie van burgers of participatie van schreeuwers'.

Fennema is emeritus hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn meest gelezen boek is 'Geert Wilders. Tovenaarsleerling'. In 2012 verscheen van zijn hand een bundel essays onder de titel 'Help! De elite verdwijnt'.

Fennema, die lid is van GroenLinks, geldt als specialist op het gebied van populisme en integratie van immigranten in West-Europa.

Sociale media

In zijn referaat in Kortgene gaat hij in op het populisme op lokaal niveau, lokale partijen en de rol van de sociale media.

Het symposium vindt vrijdag 22 september plaats vanaf 14.00 uur in De Stadsweide in Kortgene. Opgeven kan via k.poortvliet@noord-beveland.nl of 140113.