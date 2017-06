Sloop Goes-West begint niet voor 2025

RWS partner in wonen maakte onlangs bekend de sloop en nieuwbouw te willen vervroegen, naar 2020, maar alleen als 70 procent van de bewoners daarmee akkoord zou gaan.

Dat is niet het geval. "Dat betekent dat de sloopwerkzaamheden pas in 2025 van start gaan", zegt de woningcorporatie in een brief aan de bewoners.

Sociaal plan

Met het afwijzen vervalt ook het sociaal plan. Minimaal twee jaar voor het begin van de sloopwerkzaamheden krijgen de bewoners een nieuw plan toegestuurd.

Het bewonersplatform dat is opgericht in het kader van de sloop blijft wel bestaan. Het platform heeft de enquête gehouden en geholpen met het organiseren van de bewonersbijeenkomst in mei in basisschool De Tweern.

Zes jaar

Eerder heeft RWS gezegd de plannen te willen vervroegen, omdat er anders een gat van zes jaar ontstaat tussen de fasen. De huidige werkzaamheden in de wijk zijn in 2019 klaar. In de wijk worden in totaal zo’n 600 woningen gesloopt.