Goesenaar betaalt volgend jaar per grijze afvalbak

Volgens het college van burgemeester en wethouders is dat het beste alternatief.

Inwoners moeten vanaf juli volgend jaar, naast een basistarief, vier euro betalen per keer dat ze hun grijze afvalbak buiten zetten. Door zo’n 'prijsprikkel' hoopt de gemeente dat het aantal kilo’s restafval per inwoner zal dalen. In 2020 moet dat 100 kilo per inwoner per jaar zijn.

Nu gooit elke Goesenaar per jaar 150 kilo restafval weg. "Met deze stap en extra acties hopen we op die 100 kilo uit te komen", zegt wethouder Loes Meeuwisse.

Uit onderzoek is gebleken dat van de 150 kilo slechts 20 kilo daadwerkelijk restafval is. Verder zit er vooral gft-afval en kunststof in de grijze bakken. "Het is dus mogelijk. Mensen moeten echt gaan scheiden."

Groene bakken

Naast de invoering van diftar gaat Goes ook grotere groene bakken voor gft uitdelen en wil ze het aantal inzamelpunten voor kunststof uitbreiden. Er komen er twintig bij. "Er komt veel bij kijken", zegt Meeuwisse. "We hebben zeker een jaar nodig om alles voor te bereiden."

De gemeenteraad moet zich overigens nog buigen over het voorstel over een nieuw inzamelsysteem.