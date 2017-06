Overzicht: Onderhoud waterschap aan Zeeuwse wegen

Het is één van de wegen waaraan Waterschap Schedestromen de komende weken onderhoud verricht. In Bath is vanaf maandag een omleiding voor alle verkeer.

In de weken erna zijn de Ploegweg tussen Goes en ‘s-Heer Hendrikskinderen (van maandag 17 juli tot en met woensdag 26 juli) en de Kapelseweg in Kloetinge (van maandag 17 juli tot en met vrijdag 28 juli) aan de beurt. Ook deze laat het waterschap opnieuw asfalteren.

De omleidingsroutes zijn aangegeven met gele borden. Het groot onderhoud is al in mei begonnen. Het gaat in totaal om zo’n 180 kilometer aan waterschapswegen.