Minister Kamp zegt 25 miljoen euro voor Zeeland officieel toe

Daarover hadden hij en de provincie in april al overeenstemming bereikt. Zeeland krijgt het geld naar aanleiding van het rapport van de commissie Balkenende over de werkgelegenheid en structuurversterking in Zeeland.

De projecten moeten de economie in Zeeland versterken. Het gaat onder meer om een joint research centre, waarin alle aan de delta gerelateerde studies bij elkaar worden gebracht, innovatieprojecten voor het MKB en wind op zee.

Samenwerking

Het investeringsprogramma zet onder meer in op een nauwere samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. De provincie heeft beloofd hun steentje bij te dragen. "Op deze manier wordt er ruim 60 miljoen geïnvesteerd in de Zeeuwse economie", laten ze weten.

In zijn brief zegt Kamp dat hiermee een bijzondere prestatie is neergezet. "Met een doelgerichte aanpak en gezamenlijke inspanningen van regio en rijk kunnen concrete stappen worden gezet."

Positief

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft in een eerder stadium gezegd dat de betere samenwerking een van de grote voordelen is van het rapport van Balkenende. "Het heeft alle partijen bij elkaar gebracht. Er is een positieve flow ontstaan. Iedereen weet elkaar nu goed te vinden en wil met elkaar samenwerken."