Steeds minder muskusratten in Zeeland

Het waterschap beschouwt de vangst van muskusratten als een kerntaak, zegt Waterschap Scheldestromen.

Voor de vanggebieden in de provincie geldt een landelijke richtlijn van 0,15 tot 0,35 vangsten per kilometer. Steeds meer Zeeuwse gebieden voldoen aan deze norm.

Vorig jaar werden in Zeeland 3117 muskusratten gevangen op een gebied van 13.900 kilometer aan waterlopen. Gemiddeld is dat 0,22 vangsten per kilometer.

Beverrat

Er zijn vorig jaar 55 minder ratten gevangen dan in 2015. Verreweg de meeste muskusratten verdwijnen in Zeeuws-Vlaamse vallen: 2222. Boven de Westerschelde zijn er 895 muskusratten gevangen. Daarnaast werden 198 bruine ratten en veertig woelratten als bijvangst genoteerd.

Sinds 2009 zijn er in Zeeland geen beverratten gevangen. landelijk neemt het aantal toe, maar Zeeland houdt scherp toezicht of deze ratten via het Grevelingenmeer naar Zeeland komen. De beverrat is een uit Zuid-Amerika afkomstig, groot knaagdier dat hier als exoot voorkomt.

Gevaar

Muskusratten worden gevangen, omdat ze een gevaar zijn voor de stabiliteit van de dijken, oevers en wegen. Ze verzetten met gemak twaalf kruiwagens grond per jaar.

Bovendien plant hij zich razendsnel voort: ze kunnen wel twintig nakomelingen per jaar krijgen.