Warme sacramentsprocessie Kwadendamme

Honderden mensen liepen zondag toch mee in de stoet van Hof Vreeland, waar de middag met een dienst begon, door de boomgaarden en over de dijken naar de Heilige Bonifaciuskerk in Kwadendamme.

De sacramentsprocessie is een eeuwenoude traditie in de Rooms-Katholieke kerk. In de stoet dragen de gelovigen het allerheiligste, een gewijde hostie in een monstrans onder een baldakijn, door hun dorp of stad.

Straatbeeld

Vroeger kende tal van kernen een processie, maar in de 20e eeuw verdween het langzaam maar zeker uit het straatbeeld. In Kwadendamme zijn de processies in 2008 nieuw leven ingeblazen.

De parochianen organiseren het evenement eens in de twee jaar. Dit keer was het thema 'Hij zag dat het goed was...' Regisseur Merlijn Oerlemans uit Bergen op Zoom had daaromheen een moderne versie gemaakt van het scheppingsverhaal dat tijdens de processie te zien was.