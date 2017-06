Nieuw project voor hulpbehoevenden bijna van start in Krabbendijke

Wethouder Hans de Kunder zet woensdag namens de gemeente Reimerswaal zijn handtekening onder dit plan, zodat het verder uitgewerkt kan worden.

De vrijwilligers van Handje extra werken samen met bestaande hulporganisaties en -projecten, om hun voordeel te kunnen doen met voorzieningen die er al zijn.

Bij Handje extra zijn de vier kerkgemeenten van Krabbendijke, de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en het sociaal team Krabbendijke betrokken. Het idee ervoor is ontstaan na de crisisopvang van vluchtelingen in Reimerswaal in november 2015.

Nood

"Namens alle kerken in de gemeente Reimerswaal kregen de vluchtelingen de noodzakelijke eerste levensbehoeften waarin de bed-bad-broodvoorziening niet voorzag", staat in een gemeentelijke nota over Handje extra. Op zondagmiddag kwamen vluchtelingen en inwoners van alle gezindten bijeen in een bijeenkomst van alle kerken.

Ook tijdens de brand in zorgcentrum Ter Weel in Krabbendijke in oktober 2016 wisten de kerken elkaar te vinden om samen het verdriet te delen. "Daar was de nood zichtbaar. Het zou mooi zijn wanneer de kerken verder samen optrekken bij de minder zichtbare nood in de gemeente en over de kerkmuren heen."

Hulpvraag

In Handje extra draagt elke kerkgemeente vanuit haar eigen overtuigingen haar steentje bij, maar helpen iedereen. Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan bij één van de kerken terecht. Ze hoeven hiervoor geen lid te zijn van een kerkelijke gemeente.

Handje extra heeft één of twee coördinatoren bij wie de hulpvragen binnenkomen. ZIj beoordelen de hulpvraag, kennen de vrijwilligers en weten een goede koppeling te maken, passend bij de wensen van de hulpvrager en de mogelijkheden van de vrijwilliger.