Interview: Achtste sacramentsprocessie in Kwadendamme

Het is de achtste keer dat het rooms-katholieke ritueel plaatsvindt in het dorp.

In een kleurrijke stoet dragen de gelovigen het allerheiligste, een gewijde hostie in een monstrans onder een baldakijn, door hun dorp of stad. Vroeger kende tal van kernen een processie, maar in de twintigste eeuw verdween dit fenomeen langzaam maar zeker uit het straatbeeld.

Tijdens het jaar van het religieus erfgoed in 2008 blies de toenmalige Heilige Bonifaciusparochie in Kwadendamme het ritueel nieuw leven in.

'Veel werk'

Daarna volgde er elk jaar eentje, maar de parochianen hebben besloten het voortaan eens in de twee jaar te doen, op de tweede zondag van juni. "Het is veel werk om met een paar man te organiseren", zegt Marga van de Plasse-Nagelkerke. "Alleen in de stoet lopen al tussen de driehonderd en vierhonderd man mee, uit het hele land en zelfs uit België", vult Rinus Verbeek haar aan.

In Hof Vreeland aan de Stelsedijk in Kwadendamme is om 13.30 uur een eucharistieviering met voorgangers Paul Verbeek en pastoor Fons van Hees.

Rond 15.00 uur gaan alle deelnemers in een stoet over de dijken en door de boomgaarden naar de Bonifaciuskerk in het dorp, waar het met het lof wordt afgesloten. De processie is rond 16.00 uur klaar.