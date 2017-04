Geen schuld automobilist aan overlijden wielrenner Wilhelminadorp

Beveland Bijeenkomst in Rilland over nieuwe aanpak buurtpreventie Buurtpreventiegroep Rilland Veilig en gemeente Reimerswaal houden op maandag 8 mei vanaf 19.30 uur een informatieavond over haar nieuwe methode voor buurtpreventie in dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland. Ook burgemeester Piet Zoon van Reimerswaal is aanwezig.