Beveland Zeeuws Mannenkoor viert 45-jarig jubileum Het Zeeuws Mannenkoor uit Kapelle bestaat 45 jaar. Om dit te vieren komen er verschillende concerten aan, waaronder op 4 mei in de Grote Kerk in Goes, op 11 juni in de Manhuistuin in Goes en een groot jubileumconcert op 7 oktober in theater De Mythe in Goes.