Zeeuws Mannenkoor viert 45-jarig jubileum

Opmerkelijk is dat het koor sinds 2010 een vrouwelijke dirigente heeft: Gunita Kronberga, oorspronkelijk afkomstig uit Letland. De mannen zijn blij met Kronberga, die de capaciteit heeft om vijftig man onder controle te houden. “Dat verdient respect”, vindt Leo Nieuwenhuijze (l), sinds maart voorzitter van de club.

Nieuwenhuijze is drieënhalf jaar geleden begonnen bij het koor en vorige maand heeft hij het voorzitterschap op zich genomen. “Het is een actieve club en het is het waard om iets te doen voor het koor”, vindt Nieuwenhuijze.



Tijdens de oefenavonden op donderdag in Amicitia in Kloetinge wordt er serieus gerepeteerd. “We willen doelgerichter oefenen, kwaliteit leveren en het aantrekkelijk maken voor nieuwe leden. De mannen vinden het altijd een leuke avond en er zijn leden die er iedere keer naar uitkijken om te repeteren."

De gemiddelde leeftijd van het koor is zeventig. “Het jongste lid is 36 jaar en het oudste 89, dus het ligt breed uit elkaar.”



Hoogtepunt

Nieuwenhuijze volgt Kees Toorenaar op, die achttien jaar voorzitter is geweest. “Het hoogtepunt tijdens mijn voorzitterschap was de reis naar Letland. We zijn naar een stadion geweest waar een groep van 1200 deelnemers volksdansten en naar een openluchttheater waar een koor van 14.000 tot 15.000 mensen optrad voor een publiek dat ongeveer drie keer zo groot was! Dat was een gigantisch spektakel.”

Toorenaar was met veel plezier voorzitter. “Ik voelde me verantwoordelijk voor de club, waardoor de beslissing om te stoppen lastig was. Ik had Leo al meerdere malen benaderd en ben blij met zo’n goede opvolger.” Toorenaar blijft wel zanger in het koor.



Tijdens het jubileumconcert van het Zeeuws Mannenkoor laten Seaside Rendezvous en Het Veerse Scheepstuig ook van zich horen. Het koor kijkt ernaar uit om te schitteren op de planken in De Mythe.