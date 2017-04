Hottub Heroes afsluiter eerste Klomppop Festivalweekend

Het is één van de namen die de organisatie deze week aan de line-up heeft toegevoegd.

Op het muziekprogramma van zaterdag staan nu ook The Royal Engineers, net zoals The Brightt uit Zeeuws-Vlaanderen en Molly and Tenbrooks met covers van Johnny Cash. Eerder waren onder meer Di-Rect en Jebroer vastgelegd.

Verder zijn veel straattheateracts geboekt voor de zondag, de dag waarop het straatfestival al jaren plaatsvindt.

Acts

Uit Israël komt acrobaat Asaf N’Roll en uit Australië Katie Wright Dynamite. Andere blikvangers zijn The Flying Dutchman, de Italiaanse Mr. Moustache en het eveneens Italiaanse duo La Spindola. Oude bekenden zoals Nieuw Lef, Kartje Kilo, Martin Forget, Frans Custers en Bonpardon laten nieuwe shows zien in Ovezande.

Degenslikker Thomas Blackthorne en de doldwaze non Musical Ruth op een gemotoriseerde vleugelpiano zijn twee van de publiekstrekkers.

Metalband

Het festivalweekend begint op vrijdagavond. Dan is onder meer de finale van de bandjeswedstrijd Spectra en staat metalband The Charm The Fury op het podium.

Het is de eerste editie van het festival in deze opzet. Voorheen vond muziekfestival Klomppop altijd plaats op Hemelvaartsdag en was de zondag daarna voor het straatfestival.