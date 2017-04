Fennema spreker op symposium Noord-Beveland

Het vindt plaats op vrijdag 22 september. Fennema spreekt in het nieuwe dorpshuis De Stadsweide in Kortgene over 'Het populisme op lokaal niveau: participatie van burgers of participatie van schreeuwers'. Fennema is een Nederlandse politicoloog en emeritus hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam.

Boeken

Hij heeft meerdere boeken, onder meer over Geert Wilders, op zijn naam staan en is regelmatig te gast in radio- en televisieprogramma’s.

Het symposium is bedoeld voor bestuurders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, ondernemers en medewerkers van maatschappelijke organisaties in Zeeland.

Inschrijven kan via k.poortvliet@noord-beveland.nl of 0113-377312.