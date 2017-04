Consultatiebureau Yerseke verhuist mogelijk naar Kruiningen

Deze verhuizing past volgens wethouder Hans de Kunder in het gemeentelijk beleid om de consultatiebureaus in Reimerswaal te centreren. In Bachten Vaete is bijvoorbeeld ook de jeugdhulp gevestigd en dat versterkt de kwaliteit van het consultatiebureau, vindt De Kunder. "Zo staan we beter om het gezin heen."

Het is landelijk beleid om consultatiebureauzorg in gemeenten te centreren en begin vorig jaar besloot ook de gemeenteraad van Reimerswaal de consultatiebureaus van alle kernen samen te voegen in Bachten Vaete in Kruiningen.

De consultatiebureaus van Kruiningen, Hansweert en Krabbendijke zijn al ondergebracht in Bachten Vaete, tegenover het gemeentehuis. "Voorzieningen bundelen versterkt hun kracht en vergroot de afspraakmogelijkheden voor ouders", vindt wethouder De Kunder. Ook bespaart het geld op huisvesting.

Per 1 mei 2017 loopt het huurcontract af voor het consultatiebureau in Yerseke. "De GGD Zeeland wil dit moment aangrijpen om ook het consultatiebureau van Yerseke in Bachten Vaete te huisvesten", staat in een gemeentelijke nota.

Inentingen

Doordat meer ouders met hun kinderen een samengevoegd consultatiebureau bezoeken, kan deze voorziening vaker open zijn dan het huidige consultatiebureau in Yerseke, aldus de wethouder.

In de eerste vier maanden van het leven van een baby vinden volgens de gemeente de meeste bezoeken aan het consultatiebureau plaats. "Daarna komen ouders maar minimaal meer." De GGD verzorgt ook e-consulten. Via e-mail of telefoon kunnen ouders vragen stellen.

‘Daarvoor hoeft een ouder niet per se naar het consultatiebureau. Die bezoeken zijn voornamelijk voor inentingen en testjes om de motorische ontwikkelingen van de kinderen te volgen.’

Huisbezoek

De gemeente Reimerswaal koopt al enige tijd het achttien-maanden-huisbezoek extra in bij de GGD.

"De GGD gaat bij elk kind dat achttien maanden oud is op huisbezoek. Tijdens dit onderzoek worden verschillende aspecten die te maken hebben met gezond opgroeien en opvoeden in beeld gebracht en krijgt de GGD inzicht in de interactie tussen moeder en kind in de thuissituatie."

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit volgens Reimerswaal een effectieve methode om risicokinderen in kaart te brengen en te kunnen blijven volgen. "Wanneer de GGD zorgen heeft over een kind, kunnen ze ouders extra bezoeken. Hiervoor is een consultatiebureau in het dorp niet meer nodig."

Reisafstand

Gegevens over de verhuizing van de consultatiebureaus van Hansweert en Krabbendijke laten volgens de gemeente geen terugloop in het aantal bezoeken zien. De gemeente plaatst wel de kanttekening dat het nog vroeg is om conclusies te trekken.

"Wel lijkt het erop dat ouders ondanks de langere reisafstand toch naar het consultatiebureau blijven komen." Ouders die niet op hun afspraak verschijnen, worden gebeld. "Dan komen de meeste ouders alsnog."

Medewerkers van het consultatiebureau in Yerseke vertellen ouders al dat ze verhuizen. "Ouders vinden dat jammer, maar lijken geen onoverkomelijke bezwaren te hebben om naar Kruiningen te moeten."

De Kunder kan begrijpen dat het moeilijker kan zijn om met een baby naar Yerseke te reizen. "Als de gemeenteraad het wil betalen, kunnen we een ruimte in het mfc (multifunctioneel centrum Tehaere, redactie) inrichten voor het consultatiebureau."

Efficiënt

Het college vindt centreren de beste optie. Ze gaat voor "één plan, één gezin en één aanpak", om zo min mogelijk verschillende mensen bij zorg te hoeven betrekken en efficiënt te kunnen werken. "Daarbij vinden we de plek ondergeschikt aan de kwaliteit."

In haar vergadering van dinsdag 18 april neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het consultatiebureau in Yerseke.