Rillandse Nikita van den Ouden droomt van Spelen

Nikita van den Ouden kijkt terug op een mooi begin van 2017. Op de achthonderd meter vrij wist ze tijdens de Zeeuwse zwemkampioenschappen zelfs de snelste tijd ooit neer te zetten in Zeeland. “Mijn tijd was 09:23,34 het oude record stond op 09:25,27.”

Daarnaast schreef ze nog eens vijf Zeeuwse records op haar naam van meisjes tot 18 jaar. Sommige records stonden zelfs al 28 jaar in de boeken.

“Ik hou van lange afstanden, het uiterste uit jezelf halen en ik vind het leuk om nu weer een nieuwe uitdaging aan te gaan”, vertelt Nikita. “Daarom ben ik nu een jaar bezig met de triatlon. Ik blijf het zwemmen er wel bij doen.”

Nikita begon haar zwemcarrière op 5-jarige leeftijd. “Inmiddels ben ik voor zwembegrippen al een senior, bij de triatlon begin ik nu net. Ik ben gevraagd voor de nationale triatlonwedstrijden tijdens het Nederlands kampioenschap zwemmen. Ik besloot het te proberen en ik vind het erg leuk om te doen. Het gaat ook best goed.”

Spelen

Een jaar is de Rillandse nu bezig met triathlon. “Ik ben derde geworden in het klassement. Dat verbaasde mij, omdat veel meiden al jaren bezig zijn en ik net ben begonnen. Ik heb natuurlijk wel een voorsprong met zwemmen, maar deze moet ik zien te behouden met het fietsen en lopen.”

Nikita hoopt dit jaar of volgend jaar mee te doen aan internationale wedstrijden. “Mijn droom is om uiteindelijk mee te doen aan de Olympische Spelen en een hele marathon te lopen. Op mijn leeftijd mag ik alleen meedoen met 1/8 triatlon.”

Nikita zwemt voor de triatlontraining drie keer in de week bij zwemvereniging De Zeeuwse Kust in Vlissingen, ze loopt hard bij AV ‘56 in Goes en fietst veel. ”Nu in de winter fiets ik op de tacx.”

Daarnaast traint ze twee keer per maand in Tilburg bij de regiotrainingen. Eind april start de eerste triatlon van 2017 in teamverband en in juni beginnen de individuele triatlons weer.

Ouders

Begin april staat het Nederlands kampioenschap zwemmen op het programma. “Het is een zwaar schema. Als ik uit school kom moet ik vaak in de auto eten onderweg naar de training, maar dat is het allemaal waard. Mijn ouders staan altijd voor mij klaar, zonder hen zou ik dit niet allemaal kunnen doen.”

Nikita is nog op zoek naar sponsors voor de triatlon. “Kleding, schoenen, wedstrijdwielen voor mijn fiets, dat soort dingen. Ik hoop dat er bedrijven zijn die mijn harde werk waarderen en mij willen sponsoren om mijn dromen waar te maken.”