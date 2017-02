In de bibliotheek aan de Oostwal gaat hij in gesprek met Zeeuwen over de arbeidsmarkt en de positie van zzp’ers. De bewindspersoon is tussen 11.30 uur en 12.00 uur aanwezig.

Discussie

Mensen met vragen over hun positie als zzp’er, over de arbeidsmarkt of over standpunten van Wiebes' partij de VVD zijn welkom.

Rob Bergers, lid van de raad van bestuur van Freelance.nl, neemt met de staassecretaris deel aan de discussie.