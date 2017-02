Nieuwe namen voor Klomppop Festivalweekend

Beveland

Clarahofje viert 25-jarig bestaan in Westerkerk Goes

Het Clarahofje in Goes bestaat 25 jaar. Dit jubileum viert de stichting van hospice het Clarahofje vrijdag (10 februari) in de Westerkerk in Goes. Iedereen is welkom bij de viering, waarbij onder meer muziek en verschillende sprekers op het programma staan.