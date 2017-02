Presentatieweekend jeugdtheaterschool in Spiegeltheater

Vanwege de verbouwing van ‘t Beest in Goes vindt de afsluiting van de eerste lesperiode plaats in ‘t Spiegeltheater in Middelburg.

De leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd en brengen voorproefjes van producties waaraan ze werken.

Duinart

Het weekend wordt vrijdagavond geopend door theatergroep Duinart van Stichting Arduin. Daarna laat productiegroep 9+ uit Middelburg een voorproefje zien van de voorstelling 'The Future is Now' en productiegroep 12+ van de klassieker 'De Vrek' van Molière.

De rest van het programma is te vinden op www.jeugdtheaterschoolzeeland.nl.