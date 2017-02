Beveland

Lintje voor Gerrit van Veldhuisen uit Waarde

Tijdens een thema-avond over kerk, gezin en school in Waarde is Gerrit van Veldhuisen (foto, rechts) woensdagavond verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor de samenleving.