Kapelle helpt inwoners bewegen

Het project bestaat uit een fitheidstest op donderdag 23 februari en sportprogramma dat mensen helpt meer te bewegen.

Een groep oud-deelnemers van Beweeg je fit is bij de doelgroep langs de deur gegaan om te vertellen over het project.

Conditie

‘Uit de fitheidstest blijkt hoe het gesteld is met iemands conditie en of de persoon voldoende beweegt’, laat wethouder Jon Herselman weten. ‘Het is je hele leven lang belangrijk om voldoende te bewegen, maar zeker als je ouder wordt. Tijdens de fitheidstest informeren wij mensen over hun gezondheid.’ Ook krijgen ze informatie over de sportaanbieders in de gemeente Kapelle.

Fitheidstest

De fitheidstest vindt plaats op donderdag 23 februari. Mensen die zich aanmelden, krijgen later meer informatie over de test. ‘Helaas zijn we door een administratieve fout te enthousiast geweest en hebben ook mensen tussen de zeventig en tachtig jaar uitgenodigd. We hebben besloten dat ook deze mensen mogen meedoen aan het project als ze een brief ontvangen hebben.’

Klachten

Met Beweeg je fit wil de gemeente Kapelle voorkomen dat senioren klachten krijgen doordat ze te weinig bewegen. ‘Daarnaast is het een manier om onder de mensen te komen. Iedereen is van harte welkom. In de sportgroepen staat plezier en bewegen op ieders niveau centraal.’