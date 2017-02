Kinderen en ouderen genieten van voorleesfeest in Hansweert

Wethouder Hans de Kunder nam de kinderen mee in het verhaal van ‘De kleine walvis’, het prentenboek van het jaar. De kinderen van twee tot vier jaar luisterden aandachtig.

“Ik lees ook vaak voor aan mijn kleinkinderen”, vertelde de wethouder. “Het is belangrijk om voor te lezen, want dit is een leuke en goede manier om structureel de laaggeletterdheid aan te pakken. Ook op jonge leeftijd voordat kinderen zelf kunnen lezen is dit heel belangrijk.”



Er werd naast het voorlezen ook gezongen met de kinderen. Ouderen van Maria Oord mochten ook bij het voorleesfeest komen zitten. Zij genoten zichtbaar van de aanwezigheid van de kleine kinderen.

“Het verhaal ging over Boy”, vertelde de 3-jarige Ninte de Toonder. “Hij heeft de dolfijn (lees walvis) gered. We spelen ook met de walvis op de iPad. Mijn mama leest thuis ook altijd voor uit Jip en Janneke. Ik heb een nieuw roze bed dus is het nu nog leuker als mama voorleest.”

Zwaaien

In de kleine walvis woon het jongetje Boy samen met zijn vader in een vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij een kleine walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap.

“Ik vond het heel leuk met de meneer bij de opa’s en oma’s”, zegt de 3-jarige Alysha IJpma. “Toen Boy met zijn papa op het strand was ging de walvis zwaaien met zijn staart en toen gingen wij ook zwaaien. Mijn mama leest ook altijd voor thuis, uit de boekjes van Kikker.”

“Kinderen vinden voorlezen echt heel leuk”, vertelt juf Lenie de Jonge. “Een taalrijke omgeving draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom benoemen wij ook zoveel mogelijk dingen naar de kinderen toe.”