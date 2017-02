Lintje voor Gerrit van Veldhuisen uit Waarde

Loco-burgemeester Jaap Sinke (foto, links) van Reimerswaal speldde Van Veldhuisen (61) de versierselen op in het gebouw van de Gereformeerde Gemeente in Waarde.

Als docent is Van Veldhuisen al vele jaren werkzaam op het Calvijn College, locatie Kerkpolder in Krabbendijke. ‘Voor leerlingen en collega’s is hij een vertrouwenspersoon’, laat een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal weten. ‘Als nestor van het docentenkorps is hij van grote waarde voor het team en de directie.’

In de Gereformeerde Gemeente in Waarde is Van Veldhuisen al meer dan 25 jaar lid van de kerkenraad. Als ouderling heeft hij, naast zijn pastorale taken en bezoekwerk, een bijzondere extra functie als plaatsvervangend voorzitter van de kerkenraad.



Van Veldhuisen is ook pastoraal werker namens de stichting Hulpverlening der Gerformeerde Gemeente. Hij draagt zorg voor de pastorale begeleiding van mensen in psychische nood. ‘Ook in die functie heeft hij voor mensen veel kunnen betekenen.’

Waardering

Op de thema-avond over kerk, gezin en school van de kerkelijke gemeente kwamen zijn betrokkenheid bij het onderwijs en het kerkelijke werk samen. ‘Dit was dan ook een prachtige gelegenheid om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet en zijn bijzondere verdiensten.’