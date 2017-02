Extraatje voor Goese mantelzorgers ligt klaar

Degenen die de zorg krijgen kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen. "Anders dan met vrijwilligerswerk kiezen mensen niet voor een rol als mantelzorger, maar overkomt deze rol hen", zegt wethouder André van der Reest van de gemeente Goes. "Met het bedrag willen we onze waardering uitspreken voor alle mantelzorgers in onze gemeente. We hopen dan ook dat de tegemoetkoming in groten getale wordt aangevraagd, zodat het geld terechtkomt bij de mensen die het verdienen."

Zelf bepalen

De aanvraag kan tot en met 31 maart worden ingestuurd. Hoe de zorgvragers het bedrag besteden mogen ze zelf bepalen.