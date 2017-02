Borsele zoekt vrijwilligers voor Hartveilig Wonen

Met hulp van de inwoners moet er een netwerk ontstaan dat acute hulp kan verlenen bij een hartstilstand. Naast mensen is de gemeente op zoek naar bedrijven, clubs, organisaties en particulieren die hun automatische externe defibrillator (AED) beschikbaar willen stellen.

Zes minuten

Bij een hartstilstand is hulpverlening in de eerste zes minuten van belang. De vrijwilligers verlenen de hulp totdat de ambulance is gearriveerd. Ze worden automatisch 'opgepiept' als omstanders 112 hebben gebeld. De gemeente is op zoek naar inwoners, die al een reanimatietraining hebben gevolgd of zo’n cursus willen volgen.

Informatieavonden

De gemeente organiseert de komende weken drie avonden waarop ze informatie geeft over het netwerk. Donderdagavond 2 maart is de eerste. Op woensdagavond 8 maart is er een avond in dorpshuis Ons Dorpsleven en donderdagavond 9 maart is iedereen welkom in Het Trefpunt in Ovezande.

De avonden duren telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur. De deuren gaan open om 19.00 uur. Aanmelden voor de avonden kan amverwater@borsele.nl.