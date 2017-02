Treinen mogen weer met 80 kilometer door Goes rijden

Dat zegt ze in een reactie op de aankondiging van de spoorbeheerder om de goederentreinen vanaf woensdagnacht weer 80 kilometer per uur te laten rijden. "De snelheid kan weer omhoog, omdat het spoor in Goes volgens afspraak is vernieuwd en voorzien van raildempers."

Ook zijn er betonnen dwarsliggers geplaatst in plaats van houten.

Schermen

Goes wijst er echter op dat er nog geen geluidsschermen staan. "We zouden het dan ook redelijk vinden als de tijdelijke snelheidsbeperking voorlopig blijft staan", reageert de gemeente, die eraan toevoegt dat Prorail juridisch niets valt te maken.

Punctualiteit

Volgens de huidige planning moeten de geluidsschermen tussen juli 2017 en augustus 2018 worden geplaatst. Prorail wil de snelheid weer verhogen, omdat de tijdelijke beperking 'de punctualiteit op de Zeeuwse lijn negatief beïnvloedt'.