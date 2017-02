Zeeverkenners Yerseke voor duizenden euro’s bestolen

“Er zijn veel waardevolle spullen gestolen, zoals buitenboordmotoren, een laskar, kleinere apparatuur en gereedschap, zoals slijptollen”, laat Jeroen Boone van de club woensdag weten. ‘De gestolen goederen vertegenwoordigen een waarde van enkele duizenden euro’s.’

De vijf stalen vletten van de scoutinggroep liggen momenteel in de botenloods voor het jaarlijkse onderhoud. ‘Een inbraak komt natuurlijk nooit goed uit, maar het moment is wel extra vervelend. Goed onderhoud is belangrijk om de zeeverkenners vanaf het voorjaar weer veilig te kunnen laten zeilen en roeien op de Oosterschelde.’

De scouts balen ook van de diefstal van de buitenboordmotoren. ‘Die gebruikte de leiding van de Zeeverkenners om met een vletje een oogje in het zeil te kunnen houden bij activiteiten en zo nodig snel te kunnen ingrijpen.’

Geforceerd

De inbraak is ongeveer twee weken geleden gepleegd. ‘De dieven maakten aan de zijkant van het terrein een gat in het hek. Daarna forceerden ze de deuren van de botenloods. Door een gat in het hekwerk aan de voorkant te maken, zijn de spullen waarschijnlijk in een auto of busje geladen.’



De scouts roepen mensen die iets verdachts hebben gezien op zich te melden. Dat kan door contact op te nemen met Jeroen Boone, via telefoonnummer 06-53804361.