25e editie modelautobeurs in De Stenge

Liefhebbers en verzamelaars van modelauto’s zijn welkom tussen 10.00 uur en 15.30 uur in het vergader- en congrescentrum.

Van ‘t Veen, die deze maand ook aan het roer staat van de 25e aflevering van de Modelbouwshow in de Zeelandhallen in Goes, nam het stokje over in 2005. "In september 2004 werd de laatste modelautobeurs in Kruiningen gehouden. De organisatoren wilden ermee stoppen. Toen ben ik erin gestapt."

Merken

Net als anders staan er zaterdag in De Stenge 40 stands en komen er tussen de 200 en 300 bezoekers. Er zijn gerenommeerde merken zoals Dinky-toy en Matchbox, maar ook andere, minder bekende merken autootjes en landbouwminiaturen.

Schalen

De schalen variëren van 1:160 tot 1:16. Ook liggen er folders met autootjes die te koop of te ruil zijn en de standhouders hebben onderdelen in de aanbieding.

De toegangsprijs is 1,50 euro voor volwassenen en 50 eurocent voor kinderen tot tien jaar.