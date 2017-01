Borsele gaat op zoek naar nieuw boegbeeld

De gemeenteraadsleden praten donderdag over de profielschets voor de opvolger van burgemeester Jaap Gelok, die op 1 mei met pensioen gaat.

Op dinsdag 18 april moet duidelijk zijn in welke kandidaat de gemeenteraad het meeste vertrouwen heeft.

Veelzijdig

Geloks opvolger moet in ieder geval op meerdere fronten kunnen acteren, is in de profielschets te lezen. "Borsele is een veelzijdige gemeente. Dat vraagt om een veelzijdige burgemeester, met bijzondere kwaliteiten."

Schakelen

De nieuwe burgemeester moet zowel 'kunnen schakelen' tussen de verschillende inwoners, groepen, belangen en organisaties binnen en buiten Borsele als tussen de verschillende rollen en vaardigheden. "Soms vragen deze empathie, soms daadkracht."

Bewust

Gelok heeft in november gezegd te willen stoppen als burgemeester van Borsele.

Op 1 mei is het voor hem gedaan. Hij heeft deze datum bewust gekozen, omdat zijn opvolger dan genoeg tijd heeft om zich in te werken, voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden in maart 2018.