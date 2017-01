Dorpsraad wil meer activiteiten in Poelbos

Ze vindt het goed als een werkgroep kijkt naar manieren om het bos leuker te maken door middel van bijvoorbeeld een theehuis, een manege met ruiterpaden, sportactiviteiten, picknicktafels en natuurlijke speelplekken.

Ook zouden de ruimten rondom de poelen beter kunnen worden benut en de verbinding met Goes kunnen worden verbeterd.

Paviljoen

In een aangewezen gebied mag wat de gemeente betreft zelfs een paviljoen met een terras worden gebouwd van waaruit activiteiten kunnen worden georganiseerd en het bos onderhouden.

De dorpsraad in 's-Heer Hendrikskinderen zou graag zien dat het bos een opfrisbeurt krijgt. In een landschapsontwikkelingsplan uit 2009 staat al dat in het bos "weinig is te beleven en dat de sociale veiligheid te wensen over laat".