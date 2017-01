Goes doet nieuwjaarsreceptie op z'n Chinees

Het themajaar Goes-Azië gaat zaterdag (28 januari) om 19.52 uur knallend van start met de viering van het Chinese nieuwjaar in theater de Mythe in Goes.

In plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goes begin januari, nodigt het college van burgemeester en wethouders inwoners en relaties zaterdagavond uit voor de officiële start van themajaar Goes-Azië met een kleurrijke Chinese traditie: een indrukwekkende liondance en vuurwerk op het Bleekveld, voor het theater. Dit begint om acht voor acht (19.52 uur). Het getal acht staat voor voorspoed.

De avond is gratis toegankelijk en biedt een gevarieerd voorproefje van wat het themajaar in petto heeft. Bezoekers reizen door Azië met muziek, verhalen en theater. Het programma in de theaterzaal is ongeveer om 21.45 uur afgelopen.

Goes-Azië

In 2017 is het voor de vierde keer themajaar in Goes. Het thema Goes-Azië verbindt inwoners, organisaties en gemeente in een jaar vol activiteiten en evenementen. Door samen te werken en samen te organiseren leren we niet alleen elkaar, maar ook een werelddeel vol verrassingen kennen, is het idee van de gemeente Goes.

In China wordt zaterdag het jaar van de aap afgesloten en start het jaar van de haan. De datum van het Chinees nieuwjaar wordt door de maankalender bepaald. De tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december is de datum van het Chinees Nieuwjaar.

Familie

In totaal zijn er twaalf dieren die elkaar ieder jaar afwisselen. "Niet alleen de acrobatische leeuwendans en draken horen bij het Chinese nieuwjaar", aldus de gemeente.

"Het allerbelangrijkste is eten met familie. De kleur rood en het getal acht zijn heel belangrijk. Op deuren, kalenders en cadeauboxen zie je rode vlakken met daarin het Chinese karakter voor voorspoed. En dan is er het Chinese vuurwerk om het kwaad en ongeluk weg te jagen."

Alle reden om er zaterdag een knallend feest van maken, vindt Goes. "De haan staat bekend om zijn organisatievermogen. Dat komt dus wel goed met het Aziëjaar."