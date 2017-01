Zeeland krijgt op werkdagen vier extra treinen

‘s Ochtends rijden er twee intercity’s van Vlissingen naar Roosendaal en ‘s middags rijden er twee Zeeland in.

Iemand die tussen Vlissingen en Rotterdam reist, boekt daarmee ruim een halve uur per dag winst. De intercity’s stoppen alleen in Goes, Middelburg en Vlissingen. Zeeland blijft bovendien elk uur twee treinen houden die op elk station stoppen.

Onderhandelen

De NS heeft de komst van de extra treinen deze week na maanden van onderhandelen met het provinciebestuur bevestigd. "Wij zijn er heel blij mee", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "We hebben nu best veel treinen in de spits."

Dienstregeling

De nieuwe spitstreinen rijden vanaf het moment dat de nieuwe dienstregeling ingaat, in december van dit jaar.

Naast de extra treinen heeft Van der Maas in zijn gesprekken met NS-topman Roger van Boxtel ook de korte overstaptijd in Roosendaal aangekaart en de late aankomst van de eerste trein in Vlissingen.

Beide problemen zijn door de spoorvervoerder erkend, maar een oplossing is er nog niet.