Recordgroei passanten door Westerscheldetunnel

De tolpoortjes werden vorig jaar 6.654.963 keer gepasseerd. Het is een groei van 6,3 procent ten opzichte van 2015, een record.

Bedrijvigheid

Sinds de opening van de tunnel op 14 maart 2003 groeide het aantal passagiers met gemiddeld 2 procent.

Het bedrijf heeft geen eenduidige verklaring voor de snelle groei. De groeiende economie en toenemende bedrijvigheid spelen in ieder geval mee. In 2016 waren er elke dag gemiddeld zo’n 18.000 passages.

De drukste dag was donderdag 21 juli toen er 24.495 voertuigen door de poortjes reden.

Beschikbaar

De tunnelbuizen waren in 2016 98,1 procent van de tijd beschikbaar voor de weggebruikers. Dat is iets lager dan in voorgaande jaren. In 2015 was het bijvoorbeeld 98,4 procent. "Het is niet verrassend gezien de verkeersdrukte en het feit dat de Westerscheldetunnel twee nachten volledig was afgesloten vanwege verplichte inspecties tijdens het jaarlijkse grote onderhoud", staat te lezen in een verklaring bij de cijfers.