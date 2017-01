Wemels Winterfeest biedt activiteiten voor hele gezin

Op het programma voor het Wemels Winterfeest staan onder meer spelletjes voor prijzen, workshops, een wedstrijd banden plakken en kindertheater. Tussen 16.15 en 17.15 uur is de voorstelling ‘De slissende sleutel’ te zien.

In jongerencentrum De Kelder, onderdeel van het dorpshuis, kunnen bezoekers een alcoholvrije cocktail proeven.

Bij De Kelder is het om 16.00 uur ook tijd voor de officiële ingebruikname van het nieuwe bankje. De plaatsing is mede mogelijk gemaakt door een schenking van duizend euro van de Rabobank, omdat de bank vindt dat De Kelder een positieve invloed heeft op de omgeving.

Voor de officiële ingebruikname wordt het bankje feestelijk ‘ingepakt’. Hiervoor waren vrijdag kinderen in de weer bij Art4Kids. "Ze versieren zo’n vijftig meter stof", vertelt keramiste Jozien Weststrate. Deze Wemeldingse kunstenares heeft Art4Kids vorig jaar opgezet met dorpsgenoten Geertje Morée en Corrina Steenks.

Art4Kids

Morée en Weststrate kennen elkaar van de Wemeldingse Kunst- en Natuurroute, waarbij ze hun kunst tonen aan het publiek, en hadden al langer de wens om jongens en meisjes in de gemeente meer met kunst in aanraking te laten komen.

"Hoe eerder kinderen kennismaken met kunst, hoe beter het is voor hun ontwikkeling", vindt Weststrate. Daarom hebben ze in oktober Art4Kids opgezet, voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar. “Corrina woont hier pas en heeft met kinderen gewerkt. Zij wilde zich hiervoor ook graag inzetten en is heel enthousiast.”

Alle kinderen uit de gemeente Kapelle kunnen zich aanmelden voor het kunstproject van de drie, waarvoor ze inmiddels ook financiële steun krijgen van de gemeente Kapelle. Voor drie euro kan een kind twee keer meedoen. "We hebben in november flyers verspreid en de eerste keer deden er tien kinderen mee."

De drie dames willen de jeugd in aanraking brengen met kunst in al zijn verschijningsvormen. Zo heeft de eerste lichting al geknutseld met dennenappels, kastanjes, klei en hout.

Kunstenaars

Dit jaar gaat Art4Kids op bezoek bij allerlei kunstenaars in Wemeldinge.

"In februari mogen we bij kunstschilder Henk Bisschop op bezoek. In maart gaan we naar weefster Cathrien de Leeuw van Weenen en in april mogen de kinderen bij mijn Marius tekenen en letters zetten. In mei willen we strandjutten om schelpen te verzamelen. Die kunnen de kinderen beplakken en beschilderen."

Het is de bedoeling om de ‘opbrengst’ van deze maanden te exposeren, maar waar weten de drie dames nog niet. "In september volgt er dan een nieuw programma."

Volgens de keramiste was het geen probleem om de samenwerking met de andere kunstenaars op te zetten. "Henk en Cathrien kennen we goed. Zij vonden het meteen ontzettend leuk."

Laagdrempelig

Met Art4Kids willen Morée, Weststrate en Steenks kinderen op een kleinschalige en laagdrempelige manier meenemen in de wereld van de kunst.

"Wanneer je als kind niets afweet van kunst, mis je een heel stuk. We hopen hen met Art4Kids te interesseren en activeren, zodat ze bijvoorbeeld weten dat er een kunstacademie bestaat."