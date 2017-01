Achttien tips over moord Van den Boogaart

Volgens de politie is Van den Boogaart (55), die al maanden werd vermist, doodgeschoten. Zijn stoffelijk overschot is verpakt in plastic drijvend in het kanaal aangetroffen.

Het slachtoffer werkte sinds begin jaren negentig als voorman bij een bedrijf in de Rotterdamse haven dat bulkgoederen opslaat en transporteert.

Hij woonde met zijn vrouw aan de Jupiterstraat in Spijkenisse. De twee hadden samen geen kinderen, maar uit twee eerdere relaties had Van den Boogaart een volwassen zoon en dochter.

Duister

‘Zijn leven had een duistere kant’, aldus de politie. ‘Na een bedrijfsongeval in 2015 belandde Van den Boogaart in de ziektewet. Hij was nauwelijks thuis, maar waar hij dan verbleef en met wie, vertelde hij niet.’

Uit het politieonderzoek blijkt dat Van den Boogaart in de eerste maanden van 2016 vaak in Antwerpen was. ‘Hij logeerde in verschillende hotels in het centrum. Van den Boogaart beschikte over grote sommen cash en rekende overal contant af.’



Ook verbleef Van den Boogaart een tijd op een vakantiepark in Zuidland, vlakbij zijn woonplaats Spijkenisse. ‘Wat hij daar deed en waarom hij niet gewoon thuis was, vertelde hij niet. In juni afgelopen jaar verdween hij volledig uit beeld.’

In juni leende Van den Boogaart een zwarte Hyundai Santa Fé met kenteken 89-TZ-HP. ‘Op 15 juni vertrok hij met onbekende bestemming. Het is de laatste keer dat hij zijn vrouw zag. Pas toen hij in juli ook niet op een afspraak met een bedrijfsarts verscheen, gaf zijn vrouw op 18 juli haar man op als vermist.’



Op 19 oktober is de auto in de Sint-Janshaven in Rotterdam gevonden. ‘De auto moest er al een tijd staan. Van Van den Boogaart was er nog steeds geen spoor.’ Daarna is zijn lichaam op 11 november gevonden.

Illegaal

Tijdens het politieonderzoek is het vermoeden gerezen dat Van den Boogaart zich met illegale praktijken heeft ingelaten. ‘Vermoedelijk iets met verdovende middelen.’

De politie gaat er vanuit dat Van den Boogaart rond woensdag 15 juni om het leven is gebracht. ‘Het lichaam lag al zeker drie maanden in het water en toen het werd gevonden bij de Bathsebrug bij Rilland.’