Bergs drietal vast voor diefstal Zeeuwse Toyota’s

Het drietal komt uit Bergen op Zoom. Een verdachte zit nog vast. De recherche begon in de tweede helft met een uitgebreid onderzoek nadat er meerdere Toyota’s in Zeeland waren ontvreemd.

De diefstallen bleken telkens op dezelfde manier voorbereid. Een man deed zich voor als belangstellende koper van een Toyota en maakte een proefrit met het voertuig, vooral Corolla’s en RAV4’s. Daarna leverde hij deze weer netjes in bij de autohandelaar, maar kort daarna verdween de vierwieler.

Naast Zeeuwse waren ook garagebedrijven in Noord-Brabant en Zuid-Holland slachtoffer van het drietal. Een in november in Zierikzee gestolen RAV4 is vorig jaar in december in Bergen op Zoom in beslag genomen.

Het onderzoek leidde naar twee personen uit Bergen op Zoom. Op 9 januari zijn hun huizen en is een garagebedrijf doorzocht.

Voorlopige hechtenis

Er werden twee mannen aangehouden: de 35-jarige proefrijder en een 29-jarige verdachte. Drie dagen later werd een derde man gearresteerd. De 32-jarige man werd na verhoor weer vrijgelaten.

De voorlopige hechtenis van de 29-jarige man is dinsdag met 90 dagen verlengd.