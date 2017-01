Na jaren weer bouwplan voor Eindje de Rondte Kruiningen

Het oorspronkelijke plan voor zeven woningen – drie vrijstaande huizen en twee twee-onder-een-kapwoningen – is jaren niet van de grond gekomen. Voor het nieuwe initiatief is volgens het Reimerswaalse college van burgemeester en wethouders wel interesse.

Het gaat om een blok van zes eengezinswoningen en zes geschakelde levensloopbestendige huizen die te huur worden aangeboden. "Een aantal met de mogelijkheid om ze later te kopen", vertelt wethouder Jaap Sinke.

Er is volgens Reimerswaal veel vraag naar huurwoningen van mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Op de in december gehouden informatieavond over het bouwplan kwamen volgens de gemeente zo’n veertig belangstellenden af. Zij stelden onder meer vragen over het groen op de locatie. "De huidige bomen zijn kwalitatief niet het behouden waard en veroorzaken met hun wortels veel overlast", staat in een gemeentelijke nota over het bouwplan.

"Het trottoir is slecht begaanbaar." De gemeente kijkt naar een nieuwe invulling met bomen die minder overlast veroorzaken met hun wortels.

Parkeren

Bij de bijeenkomst spraken aanwezigen zorgen uit over mogelijke parkeerproblemen. De gemeente laat weten het aantal parkeerplaatsen flink uit te breiden. "Per nieuwe woning komen er twee parkeerplaatsen bij in de directe omgeving van de huizen."

Hiermee voldoet de gemeente naar eigen zeggen aan haar norm uit de gemeentelijke nota over de parkeernormen. "Daarnaast komen er bij het politiebureau extra parkeerplaatsen. Aangezien deze plaatsen vooral overdag bezet zullen zijn, zijn er ’s avonds nog meer parkeerplaatsen beschikbaar."

Omdat het volgens de gemeente om een relatief kleine aanpassing van het huidige bestemmingsplan gaat – er geldt al een woonbestemming – van toestemming voor twaalf in plaats van zeven woningen vindt de gemeente het verantwoord om voor een snellere procedure de voorontwerpfase voor het bouwplan over te slaan.

Wanneer de gemeenteraad het bouwplan dinsdag 31 januari heeft besproken komt het zes weken ter inzage te liggen.