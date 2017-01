Europarlementariërs bezoeken Zeeuwse steden

Het bezoek staat in het teken van 'de belangrijke rol' van steden in plattelandsprovincies. Het tweetal bezoekt vrijdag dan ook de Z4: Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Goes.

Campus Zeeland

Er zijn onder meer bijeenkomsten over Campus Zeeland, met een pitch door burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg, het belang van structuurfondsen uit Europa voor het midden- en kleinbedrijf en over de rol van Goes als centrumgemeente.

Het bezoek duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur.