ADRZ en SHL-Groep testen samenwerking in Borsele

“Onze samenwerking levert de patiënt gemak op”, stelt medisch manager Raymonda Romberg van het ADRZ.

Het experiment loopt twee tot drie maanden bij de prikposten in Kwadendamme, Ovezande, Borssele en ‘s-Heerenhoek. Wie hier bloed moet laten prikken hoeft er geen rekening meer mee te houden of zij formulieren van het ADRZ of de SHL-Groep hebben.

De SHL-Groep voert onder meer in Zeeland ondersteunende diensten uit voor de gezondheidszorg. Zo verzorgen ze bloedonderzoek voor huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen.

“We hebben nu een dubbele service in dezelfde regio”, vertelt Romberg, die ook medisch specialist is in het ADRZ. “Er rijden in Zeeland twee wagentjes voor de bloedafname en dat is inefficiënt.”

Weggestuurd

Daarnaast is het volgens Romberg niet altijd helder waar en wanneer iemand geholpen wordt bij bloedafname. In de proef verzorgt SHL-Groep de bloedafname en het thuisprikken voor de vier prikposten.

De medewerkers in de prikposten helpen zowel de patiënten met onderzoeksformulieren van het ADRZ als van de SHL-Groep (ook voor de trombosedienst). “Voorheen kwam het voor dat patiënten werden weggestuurd, omdat ze niet de juiste formulieren hadden.”

Patiënten kunnen zelf kiezen welke prikpost voor hen het beste bereikbaar is. Patiënten, huisartsen en andere betrokkenen krijgen vooraf duidelijke informatie over de proef.

‘De zorg toegankelijk houden staat voor ons centraal’, laat Astrid van der Put van de Raad van Bestuur van de SHL-Groep weten in een persbericht. ‘Door met het ADRZ samen te werken willen wij in de regio toegankelijke zorgvoorzieningen dicht bij de patiënt kunnen blijven aanbieden.’

Uitbreiden

Claudia Brandenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ADRZ, verwacht dat de samenwerking een belangrijke bijdrage levert aan de samenwerking in Zeeland die als randvoorwaarde is gesteld door de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland.

Bij een positieve evaluatie breiden de twee partijen de samenwerking verder uit in Zeeland. “Als de proef slaagt, brengen we de personele gevolgen in kaart, maar de insteek van de proef is niet reorganiseren”, aldus Romberg.

De twee partijen gaan ervan uit dat de proef een succes wordt. “Het doel is de patiënt dicht bij huis te kunnen blijven bedienen”, zegt Romberg. “In de eerste plaats moet de patiënt tevreden zijn over de samenwerking, en daarnaast de medisch specialisten en huisartsen. De proef is bedoeld om te kijken waar we bij samenwerking tegenaan lopen, bijvoorbeeld op logistiek en administratief gebied.”