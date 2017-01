Geen nieuwe excellente scholen in Zeeland

Zoveel wordt duidelijk uit de lijst die maandag is gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een excellente school is een school die bijzondere kwaliteiten heeft en uitblinkt op een speciaal gebied. Zij moeten meedoen aan een traject van het ministerie, voordat ze het predicaat krijgen.

Voortgezet onderwijs

Zeeland had twee excellente scholen in het voortgezet onderwijs. Zowel de havo-afdeling in Goes als de praktijkschool in Krabbendijke van het Calvijn College mag het predicaat nog 2017 voeren.

Ook basisschool De Moollhoek is sowieso tot en met dit jaar excellent.

184 scholen

Er kwamen dit jaar 54 excellente scholen bij. De teller staat op 184.