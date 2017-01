Moord op Van den Boogaart in Opsporing Verzocht

Het lichaam van de 55-jarige man werd vrijdag 11 november gevonden in het Schelde-Rijnkanaal. De in Spijkenisse woonachtige havenarbeider was toen al maanden vermist.

Daders

Uit onderzoek bleek dat hij is doodgeschoten en daarna in het water is gegooid.

De politie heeft de daders tot nu toe niet kunnen vinden. Via de uitzending wil de politie onder meer te weten komen wie na 15 juni, de dag dat het slachtoffer voor het laatst is gezien, iets ongebruikelijks bij het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland heeft gezien.

Kenteken

Ook wil de politie weten waar Van den Boogaart verbleef tot aan zijn vermissing.

Verder heeft de politie vragen over een geleende Hyundai Santa Fé met het kenteken 89-TZ-HP en waar een duur horloge is dat Van den Boogaart in Antwerpen heeft gekocht.

Opsporing Verzocht is dinsdag om 20.30 uur te zien op NPO1.