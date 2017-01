Humanitas Zeeland zoekt vrijwilligers

Het Maatjesproject houdt in dat de vrijwilliger eens per twee weken een paar uurtjes iets leuks gaat doen met een deelnemer, zoals samen wat drinken of een museum bezoeken.

Het maatje en hun deelnemer worden gekoppeld aan de hand van hun hobby’s. De deelnemers hebben een lichte verstandelijke beperking. Er worden Maatjes gezocht voor op Walcheren en Noord-en Zuid-Beveland.

Sociale contacten

Het project Vriendschappelijk Huisbezoek is voor mensen die weinig sociale contacten hebben en eenzaam zijn. Een keer per week gaat de vrijwilliger op visite bij iemand om te kletsen, een luisterend oor te zijn of samen wat te doen zoals naar de markt te gaan.

Trainingen

Het project loopt op Walcheren, Noord-en Zuid-Beveland en Schouwen Duiveland.

Humanitas Zeeland biedt diverse trainingen, begeleiding, een onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering voor de vrijwilligers.