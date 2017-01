Informatieavond in Kamperland over pleegouderschap

“Welke financiële middelen je ook hebt, of je nu samen of alleen woont, hetero of homo bent, iedereen kan in principe pleegouder worden”, aldus een Juvent-woordvoerder. “Wat telt is dat je een kind veiligheid, warmte en stabiliteit kunt bieden.”

Iedereen die het pleegouderschap overweegt en hierover meer wil weten is tussen 20.00 en 22.00 uur welkom in het dorpshuis.

“In Noord-Beveland hebben we maar een enkel pleeggezin met ruimte voor een pleegkind. Dat is te weinig om voor alle vragen een match te vinden. Ieder kind is immers uniek en verdient een veilige opvoedplek. Dat betekent soms dat een kind geplaatst wordt in een andere gemeente, waardoor het zijn vertrouwde omgeving moet verlaten.