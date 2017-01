Johnny Hoogerland in de pedalen voor goed doel

Tour du ALS begon als een fietstocht in Frankrijk voor een besloten groep, maar is uitgemond in een jaarlijks sportevenement om geld in te zamelen voor de strijd tegen de dodelijke spierziekte.

Onder het motto ‘Samen trappen we ALS de wereld uit’ beklimmen honderden fietsers, hardlopers en wandelaars jaarlijks de Mont Ventoux om geld op te halen voor onderzoek naar de oorzaak van ALS. Er is momenteel nog geen behandeling beschikbaar, waardoor de gemiddelde levensverwachting na diagnose slechts drie jaar is.

“Toen ik werd uitgedaagd voor deze beklimming zei ik meteen ja”, laat Hoogerland via de organisatie van Tour du ALS weten. “Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan onderzoek naar ALS. Hopelijk kan ik nog veel meer mensen enthousiasmeren om met mij de Mont Ventoux te beklimmen.”

Gert-Jan Pijl, voorzitter van de Tour du ALS, is verheugd over de deelname van de Zeeuw.

“Zijn komst maakt de zesde editie van ons evenement heel bijzonder. Onze deelnemers krijgen de kans om samen met een Nederlandse wielerheld de zwaarste beklimming uit de Tour de France te fietsen. Dat je samen met Johnny de kale berg bent opgefietst is een verhaal dat je jaren aan iedereen kunt vertellen.”