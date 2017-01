Statushouders in Zeeland zo snel mogelijk aan het werk

Hij of zij wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De landelijke overheid wil dat vluchtelingen zo snel mogelijk worden gescreend op hun opleiding en werkverleden en vervolgens worden 'gematcht' met een bepaalde regio.

De gedachte is dat niets hen beter helpt integreren dan een baan.

Voor gemeenten betekent het dat er minder druk is op de bijstandsvoorzieningen. "Als in Amsterdam bijvoorbeeld behoefte is aan ICT’ers of tandtechnici, dan moet Syrische ICT’er of Irakese tandtechnicus daar naartoe. Dan kunnen ze snel aan de slag", zegt burgemeester René Verhulst van de gemeente Goes, centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zeeland. "We moeten vroeg sturen op het huisvesten van statushouders."

Inspannen

De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland moeten zich extra inspannen voor het project. Goes wil meewerken.

Er moet bijvoorbeeld een plan van aanpak worden gemaakt. "We moeten kijken naar wat iemand wel kan in plaats van wat niet mogelijk is. Het zwaartepunt ligt waarschijnlijk in de Randstad, maar ook in Zeeland is er voldoende emplooi te vinden, al is het lastig om bepaalde functies te noemen."